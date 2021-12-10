Лоза пожаловался на непорядочных жителей Санкт-Петербурга

Юрий Лоза разочаровался в жителях культурной столицы, так как столкнулся с недобросовестным мастером по ремонту гаджетов. У музыканта "отжали" iPad.

Исполнитель хита "Плот" столкнулся в Питере с некачественным сервисом. Случай, произошедший с певцом, заставил его с горечью заключить, что в Петербурге люди не отличаются совестливостью.

Глубокое разочарование в жителях северной столицы Лоза испытал, когда стекло его старого iPad дало трещину. Произошла неприятность в Ленинградской области. Он обратился за помощью в ближайший сервис, где ему заменили стекло, однако гаджет не заработал.

Лоза предъявил мастеру претензии, а тот посоветовал выслать ему технику почтой, чтобы он сумел исправить поломку. Звезда отправил свой iPad из Москвы в Питер. На этом общение с ремонтником прервалось. 24 ноября питерский "левша" в последний раз выходил на контакт с Юрием Эдуардовичем.

"Знает ведь, гадёныш, что сам я ради iPad'а в Питер не поеду, а просить кого-то, чтобы решил проблему силовым путём, тоже не стану. Ну и где тут хвалёная питерская обязательность? Где забота о добром имени города?", — негодует Лоза в своём микроблоге.

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