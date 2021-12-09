Изнурённая Тотьмянина напугала фанатов снимком с катетером

Фигуристка Татьяна Тотьмянина опубликовала фотографию с внутривенным катетером. Спортсменка выглядит на фото болезненной, усталой и печальной.

Татьяна Тотьмянина

Фигуристка разместила в своём Instagram-аккаунте тревожное селфи. 40-летняя звезда фигурного катания выглядит неважно. У Татьяны на лице застыла скорбная гримаса.

На руке знаменитости можно увидеть катетер, предназначенный для введения лекарственных препаратов в организм посредством капельницы.

"Бывают дни… главное не нарушить график съемок, репетиций и шоу", — подписала депрессивный снимок фигуристка.

Эдгард Запашный отметил, что накануне вечером видел мужа фигуристки Алексея Ягудина. Дрессировщик обратил внимание на то, что фигурист был чем-то расстроен. Возможно, его тревожило состояние супруги.

Тотьмяниной в Сети стали активно писать слова поддержки. Подбодрили коллегу Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев.

"Выздоравливай, дорогая!"; "Танюша, здоровья!" — писали под постом Татьяны фигуристы.

Что именно приключилось со спортсменкой, пока неизвестно.

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