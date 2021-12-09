Фигуристка Татьяна Тотьмянина опубликовала фотографию с внутривенным катетером. Спортсменка выглядит на фото болезненной, усталой и печальной.
Фигуристка разместила в своём Instagram-аккаунте тревожное селфи. 40-летняя звезда фигурного катания выглядит неважно. У Татьяны на лице застыла скорбная гримаса.
На руке знаменитости можно увидеть катетер, предназначенный для введения лекарственных препаратов в организм посредством капельницы.
"Бывают дни… главное не нарушить график съемок, репетиций и шоу", — подписала депрессивный снимок фигуристка.
Эдгард Запашный отметил, что накануне вечером видел мужа фигуристки Алексея Ягудина. Дрессировщик обратил внимание на то, что фигурист был чем-то расстроен. Возможно, его тревожило состояние супруги.
Тотьмяниной в Сети стали активно писать слова поддержки. Подбодрили коллегу Евгения Медведева и Дмитрий Соловьев.
"Выздоравливай, дорогая!";
"Танюша, здоровья!" — писали под постом Татьяны фигуристы.
Что именно приключилось со спортсменкой, пока неизвестно.
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