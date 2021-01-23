Тотьмянину "слили" с "Ледникового периода" из-за Тарасовой

Татьяна Тотьмянина выбыла с проекта "Ледниковый период" прямо посреди сезона. Официальная версия гласила, что фигуристка долго восстанавливалась после травмы.

Однако спортсменка очень быстро преодолела проблемы со здоровьем и была готова вернуться в шоу. Против её участия выступила Татьяна Тарасова, которая всегда недолюбливала Тотьмянину. Из-за этого было решено не возвращать фигуристку в проект. Об этом сообщило издание "Собеседник".

Илья Авербух смог реабилитироваться перед Тотьмяниной и пригласил её на показательное выступление и турне.