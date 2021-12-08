Команда Градского из шоу "Голос" исполнила песню в память о маэстро

В праздничном концерте, посвященном юбилею шоу "Голос", подопечные Градского исполнили композицию "Как молоды мы были".

Голос. Команда Градского спела "Как молоды мы были"

Участники команды Александра Градского "осиротели", когда их наставник умер. Музыкант очень дорожил проектом. В кресло жюри он садился, превозмогая свой недуг.

В "Крокус Сити Холле" состоялся концерт в честь десятилетия шоу "Голос".

Самый трогательным моментом вечера стала песня конкурсантов из команды Градского. Вокалисты, которых взял под своё крыло маститый музыкант, спели песню, ставшую визитной карточкой Градского.

Видео с исполнением песни "Как молоды мы были" поделился певец Алишер Керимов.

С этой композиции начался масштабный концерт.

"Всегда будем помнить вас, маэстро!" — подписал вокалист один из фрагментов видео.

Александр Градский ушёл из жизни в возрасте 72 года от инфаркта головного мозга. Маэстро похоронили на Ваганьковском кладбище столицы.