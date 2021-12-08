В праздничном концерте, посвященном юбилею шоу "Голос", подопечные Градского исполнили композицию "Как молоды мы были".
Участники команды Александра Градского "осиротели", когда их наставник умер. Музыкант очень дорожил проектом. В кресло жюри он садился, превозмогая свой недуг.
В "Крокус Сити Холле" состоялся концерт в честь десятилетия шоу "Голос".
Самый трогательным моментом вечера стала песня конкурсантов из команды Градского. Вокалисты, которых взял под своё крыло маститый музыкант, спели песню, ставшую визитной карточкой Градского.
Видео с исполнением песни "Как молоды мы были" поделился певец Алишер Керимов.
С этой композиции начался масштабный концерт.
"Всегда будем помнить вас, маэстро!" — подписал вокалист один из фрагментов видео.
Александр Градский ушёл из жизни в возрасте 72 года от инфаркта головного мозга. Маэстро похоронили на Ваганьковском кладбище столицы.
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