Ляйсан Утяшева высказалась по поводу "ухода" из шоу "Танцы" на ТНТ.
Поклонники гимнастки поспешили выразить ей слова поддержки на фоне слухов, что женщина якобы пострадала за свой пост в Instagram.
Супруга Павла Воли изящно сообщила о том, что на самом деле происходит в её карьере в шоу "Танцы". Ляйсан ненавязчиво дала понять, что уходить из шоу "Танцы" не планирует.
"Всё как у агента 007: не время умирать, не время уходить", — написала Утяшева в своём Instagram-аккаунте.
Фанаты гимнастки не на шутку испугались, что Ляйсан уберут из популярного проекта.
"Надеемся, ТНТ одумается насчёт ведущих и оставит Ляйсан в шоу", — выражали своё мнение фолловеры.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на ТНТ якобы нашли замену Ляйсан, так как она прогневала общественность тем, что порадовалась за победу израильской гимнастки Линой Ашрам, в то время как судьи вынесли несправедливый вердикт в отношении Дины Авериной.
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