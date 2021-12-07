Утяшева прокомментировала слухи об увольнении с ТНТ

Ляйсан Утяшева высказалась по поводу "ухода" из шоу "Танцы" на ТНТ.

Поклонники гимнастки поспешили выразить ей слова поддержки на фоне слухов, что женщина якобы пострадала за свой пост в Instagram.

Супруга Павла Воли изящно сообщила о том, что на самом деле происходит в её карьере в шоу "Танцы". Ляйсан ненавязчиво дала понять, что уходить из шоу "Танцы" не планирует.

"Всё как у агента 007: не время умирать, не время уходить", — написала Утяшева в своём Instagram-аккаунте.

Фанаты гимнастки не на шутку испугались, что Ляйсан уберут из популярного проекта.

"Надеемся, ТНТ одумается насчёт ведущих и оставит Ляйсан в шоу", — выражали своё мнение фолловеры.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на ТНТ якобы нашли замену Ляйсан, так как она прогневала общественность тем, что порадовалась за победу израильской гимнастки Линой Ашрам, в то время как судьи вынесли несправедливый вердикт в отношении Дины Авериной.

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