Татьяна Кравченко больше не скрывает чувств к Стасу Садальскому

Звезда сериала "Сваты" и просто замечательная актриса театра и кино Татьяна Кравченко спровоцировала среди поклонников спор на тему "уж не роман ли связывает её со Станиславом Садальским"?

@ tatyana_eduardovna.kravchenko

Во всяком случае сама Кравченко чувства свои к коллеге и давнему приятелю явно скрывать не намерена. Она опубликовала на странице в Instagram фотографию, где склонила голову на плечо звезды советского кино. Кравченко подписала пост сообщением: "Два любимых хулигана" — на снимке, кроме пары, еще актёр Владимир Устюгов.

@ tatyana_eduardovna.kravchenko

Фолловеры отмечают, что это не первое совместное фото актёров в микроблоге Кравченко. Женщина частенько публикует снимки с Садальским: то они гуляют по городу, то вместе работают, то отдыхают в уютном ресторане.

@ tatyana_eduardovna.kravchenko