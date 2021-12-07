Звезда сериала "Сваты" и просто замечательная актриса театра и кино Татьяна Кравченко спровоцировала среди поклонников спор на тему "уж не роман ли связывает её со Станиславом Садальским"?
Во всяком случае сама Кравченко чувства свои к коллеге и давнему приятелю явно скрывать не намерена. Она опубликовала на странице в Instagram фотографию, где склонила голову на плечо звезды советского кино. Кравченко подписала пост сообщением: "Два любимых хулигана" — на снимке, кроме пары, еще актёр Владимир Устюгов.
Фолловеры отмечают, что это не первое совместное фото актёров в микроблоге Кравченко. Женщина частенько публикует снимки с Садальским: то они гуляют по городу, то вместе работают, то отдыхают в уютном ресторане.
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