70-летний актёр Станислава Садальский опубликовал фотографию, на которой в зеркале красивого интерьера запечатлена женщина в нижнем белье. Публика гадает, кто эта таинственная незнакомка. Версии выдвигаются очень интересные.
Станислав Садальский разместил в своём Instagram-аккаунте интригующий снимок. В богатом старинном интерьере в отражении зеркала сфотографирована эффектная женщина с великолепной фигурой.
Красотка запечатлена в красивом нижнем белье чёрного цвета и соблазнительных чулках.
Актёр подписал снимок фрагментом произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в котором Стёпа Лиходеев отказывается вставать с постели, несмотря на угрозу расстрела.
Подписчики звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" пытались понять, кто скрывается за снимком роковой женщины в аккаунте заслуженного артиста РСФСР.
"Вас тайно посещает любовница";
"Стас классный шкодник";
"Татьяна Васильева в полной боевой готовности";
"Думаю, Наталья Пшенова, дочь Олега Марусева";
"Это Шоркина!" — комментировали снимок фолловеры.
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