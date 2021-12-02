Садальский "засветил" полуголую женщину в отражении в зеркале: "Шкодник"

70-летний актёр Станислава Садальский опубликовал фотографию, на которой в зеркале красивого интерьера запечатлена женщина в нижнем белье. Публика гадает, кто эта таинственная незнакомка. Версии выдвигаются очень интересные.

Таинственная женщина на фото Садальского

Станислав Садальский разместил в своём Instagram-аккаунте интригующий снимок. В богатом старинном интерьере в отражении зеркала сфотографирована эффектная женщина с великолепной фигурой.

Красотка запечатлена в красивом нижнем белье чёрного цвета и соблазнительных чулках.

Актёр подписал снимок фрагментом произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", в котором Стёпа Лиходеев отказывается вставать с постели, несмотря на угрозу расстрела.

Подписчики звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" пытались понять, кто скрывается за снимком роковой женщины в аккаунте заслуженного артиста РСФСР.

"Вас тайно посещает любовница"; "Стас классный шкодник"; "Татьяна Васильева в полной боевой готовности"; "Думаю, Наталья Пшенова, дочь Олега Марусева"; "Это Шоркина!" — комментировали снимок фолловеры.

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