Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и шестилетней дочерью Вероникой попозировали для журнала "Современное здоровье".
Супруга композитора выбрала для фотосессии малиновое платье макси, усыпанное блёстками. Наряд девочки Вероники был не менее шикарным. Юная принцесса запечатлена в золотистом платье, которое очень гармонирует с её золотистыми кудрями.
Глава семейства выбрал красивый бардовый пиджак, чёрную рубаху и черный атласный галстук.
Звёздная семья запечатлена на фоне золотистой обложки журнала про здоровье. Рядом с супругами можно прочитать анонс содержимого издания.
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Фото разместила в своём Instagram-аккаунте Юлия Проскурякова.
"Вышел журнал "Современное здоровье" Во всех уголках нашей огромной страны!" — подписала певица журнальную фотосессию.
Подписчики активно комментировали пост Юлии.
"Ааааааа. Какие красивые. Никуля, такая взрослая! Звёздочка! А какое у тебя платье! Ты великолепна, Юленька! Королева";
"Замечательная семья! Какой красавицей Вероника растёт!!!";
"Вы очень красивая пара и красавица дочка", — писали фолловеры под снимком.
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