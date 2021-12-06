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Игорь Николаев с женой и дочерью попали на обложку журнала о здоровье

Шоу-бизнес

Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и шестилетней дочерью Вероникой попозировали для журнала "Современное здоровье".

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой

Супруга композитора выбрала для фотосессии малиновое платье макси, усыпанное блёстками. Наряд девочки Вероники был не менее шикарным. Юная принцесса запечатлена в золотистом платье, которое очень гармонирует с её золотистыми кудрями.

Глава семейства выбрал красивый бардовый пиджак, чёрную рубаху и черный атласный галстук.

Звёздная семья запечатлена на фоне золотистой обложки журнала про здоровье. Рядом с супругами можно прочитать анонс содержимого издания.

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Фото разместила в своём Instagram-аккаунте Юлия Проскурякова.

"Вышел журнал "Современное здоровье" Во всех уголках нашей огромной страны!" — подписала певица журнальную фотосессию.

Подписчики активно комментировали пост Юлии.

"Ааааааа. Какие красивые. Никуля, такая взрослая! Звёздочка! А какое у тебя платье! Ты великолепна, Юленька! Королева";

"Замечательная семья! Какой красавицей Вероника растёт!!!";

"Вы очень красивая пара и красавица дочка", — писали фолловеры под снимком.

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Автор: Елена Былкина
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