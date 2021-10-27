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Николаев трогательно поздравил старшую дочь с днём рождения

Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев недавно с размахом отпраздновал день рождения младшей наследницы Вероники. О своей старшей дочери звезда тоже не забывает. Он адресовал Юлии трогательный пост в Instagram.

Николаев трогательно поздравил старшую дочь с днём рождения

Юлия Николаева появилась на свет в 1978 году в браке с первой женой Николаева. Елена Кудряшова — одноклассница артиста, на которой он был женат 13 лет.

Брак распался, а после Николаев женился на Наташе Королёвой. Сейчас артист женат на Юлии Проскуряковой, которая подарила ему дочь.

Юлия Николаева, которой исполнилось 43 года, не обделена вниманием отца.

"Такие мы сейчас: мне 61, и у моей старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! А разница в возрасте у нас по-прежнему 18. Будь счастлива и здорова, любимая моя, талантливая девочка, пусть Господь тебя хранит!" — пишет Николаев в своём микроблоге под снимком с дочерью.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям.

"Красавец и красавица! С Днём Рождения Вашу доченьку Юленьку! И Вас, дорогой Игорь, с Днём Рождения доченьки! Пусть она будет здорова, счастлива, любима и Богом хранима! Любим вас";

"С днём рождения Юленьку! Самого крепкого здоровья! Много счастья и любви!" — пишут интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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