Артистка Талызина прокомментировала сообщения о смерти Нины Ургант

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина в беседе с Pravda.Ru отметила, что Нина Ургант продолжает жить, так как она "отдала свою душу" сыну Андрею Урганту и внуку Ивану Урганту.

Актриса театра и кино Валентина Талызина близко к сердцу приняла известие о смерти Нины Ургант.

"Ой, не могу я больше. Боже мой, да что же такое. Снаряды рядом падают. Она была потрясающая. Она была потрясающая!" — отметила Валентина Илларионовна.

Талызина убеждена, что Нина Николаевна вложила всю душу в своих наследников, которые продолжили дело звезды фильма "Белорусский вокзал".

"Я вам скажу, что она душу дала и своему сыну, и своему внуку. Её душа в них. А уж внуку… молодец. Обличие получил от папки с мамкой, а душа его — это она. Вот и всё", — заключила народная артистка.

В последние годы Нина Ургант редко выходила в свет, так как подводило здоровье. В день юбилея Победы ВОВ волевая женщина в последний раз со сцены обратилась к ветеранам.

"Нас становится все меньше и меньше. Нет уже моих товарищей — артистов, с которыми я снималась в фильме "Белорусский вокзал". Нас было пятеро из "десантного батальона"", — произнесла сильную речь Нина Николаевна.

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