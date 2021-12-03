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Актёра Василия Ливанова потрясла смерть Нины Ургант

Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Василий Ливанов бурно отреагировал на новость о кончине Нины Ургант. О смерти актрисы Шерлок Холмс отечественного кинематографа узнал от корреспондента Pravda.Ru.

Актёра Василия Ливанова потрясла смерть Нины Ургант

Василий Леванов эмоционально прокомментировал известие о кончине звезды фильма "Белорусский вокзал". Маститый актёр был не в курсе трагедии, поэтому новость его шокировала.

"Какой ужас! Когда это случилось?" — сказал Василий Борисович.

86-летний актёр не сразу пришёл в себя, услышав о смерти Нины Николаевны.

"Ужас! Боже мой. Ниночка! Блестящая актриса, очаровательная женщина, совершенно редкостной индивидуальности, гармоничный человек. Вот всё, что я могу сказать. Да, я, конечно, соболезную всем её родным и близким, её друзьям от всего сердца", — сказал Ливанов.

Сегодня стало известно о кончине народной артистки РСФСР Нины Ургант (бабушка телеведущего Ивана Урганта). Актриса, страдавшая болезнью Паркинсона, скончалась на 93-м году жизни в Санкт-Петербурге. Причина смерти уточняется.

В одном из своих интервью Нина Ургант признавалась, что ей не хочется выглядеть беспомощной перед людьми. Он жаловалась на боли в ногах, ей трудно было передвигаться.

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Ушла из жизни актриса Нина Ургант
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин
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