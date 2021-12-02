Знаменитый камерный хор исполнил кавер на песню "Трава у дома"

Не успели отцы-основатели рок-группы "Земляне" объявить о своём возвращении на большую сцену, как многомиллионная аудитория фанатов музыкального коллектива буквально взорвала информационное пространство своей активностью.

Выразить радость возвращением золотого состава "Землян" решили исполнители камерного хора РТУ МИРЭА под руководством главного дирижера Ивана Самойлова, которым удалось переложить на вокал песню "Трава у дома".

Получилось свежо и оригинально, а новая аранжировка шлягера очень понравилась барабанщику "Землян" Владимиру Киселёву.

"Это абсолютное новое прочтение нашей песни. Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за музыкальный привет и за то, что оценили воссоединение "Землян"!" — прокомментировал получившийся кавер Киселёв.

По словам Самойлова, они давно хотели сделать что-то подобное, а песня "Трава у дома" отлично подошла под специфику университета:

"Мы давно мечтали спеть "Траву у дома". Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем её не только воссоединению "Землян", но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите", — рассказал о задумке главный дирижёр хора РТУ МИРЭА Самойлов.

Напомним, в этом году стало известно о воссоединении отцов-основателей советской и российской рок-группы "Земляне" Игоря Романова и Владимира Киселёва. Теперь музыканты готовятся порадовать фанатов новыми песнями и обещают организовать тур по городам.

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