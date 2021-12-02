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Знаменитый камерный хор исполнил кавер на песню "Трава у дома"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Не успели отцы-основатели рок-группы "Земляне" объявить о своём возвращении на большую сцену, как многомиллионная аудитория фанатов музыкального коллектива буквально взорвала информационное пространство своей активностью.

Знаменитый камерный хор исполнил кавер на песню "Трава у дома"

Выразить радость возвращением золотого состава "Землян" решили исполнители камерного хора РТУ МИРЭА под руководством главного дирижера Ивана Самойлова, которым удалось переложить на вокал песню "Трава у дома".

Получилось свежо и оригинально, а новая аранжировка шлягера очень понравилась барабанщику "Землян" Владимиру Киселёву.

"Это абсолютное новое прочтение нашей песни. Ни одного похожего кавера я до сих пор не слышал, а уж я-то переслушал их сотни. Спасибо вам, ребята, за музыкальный привет и за то, что оценили воссоединение "Землян"!" — прокомментировал получившийся кавер Киселёв.

По словам Самойлова, они давно хотели сделать что-то подобное, а песня "Трава у дома" отлично подошла под специфику университета:

"Мы давно мечтали спеть "Траву у дома". Эта песня стала гимном российской космонавтики, а выпускники нашего университета работают в этой высокотехнологичной сфере. Мы посвящаем её не только воссоединению "Землян", но и замечательной актрисе Юлии Пересильд, недавно побывавшей на орбите", — рассказал о задумке главный дирижёр хора РТУ МИРЭА Самойлов.

Напомним, в этом году стало известно о воссоединении отцов-основателей советской и российской рок-группы "Земляне" Игоря Романова и Владимира Киселёва. Теперь музыканты готовятся порадовать фанатов новыми песнями и обещают организовать тур по городам.

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Камерный хор РТУ МИРЭА исполнил «Траву у дома» легендарной группы «Земляне»
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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