У Марины Хлебниковой начался сепсис тканей лица

У певицы Марины Хлебниковой, получившей обширные ожоги тела при пожаре, началось заражение тканей лица. Медики также диагностировали у артистки ожог роговицы.

По информации Telegram-канала Mash, Хлебникова по-прежнему находится в искусственной коме, так как страдает от острых болей. Спасают исполнительницу антибиотиками, которые призваны остановить развитие инфекции в поражённых тканях.

Сепсис, который развивается в тканях лица певицы, представляет собой общее заражение, вызванное различными возбудителями и их токсинами. Состояние артистки оценивается как стабильно тяжёлое.

Врачи соблюдают предельную стерильность в палате звезды. К Хлебниковой не пускают родственников, так как они могут служить источником инфекции. Как ранее объяснял лечащий врач Марины Хлебниковой, певица получила ожоги третьей степени, которые затрагивают мышечную ткань.

Пожар в московской квартире исполнительницы хита "Чашка кофею" произошёл вечером 18 ноября. По данным МЧС, эпицентром возгорания стала кровать артистки — Хлебникова уснула с зажжённой сигаретой.

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