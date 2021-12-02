Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского

Вчера Россия попрощалась с Александром Градским. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище столицы.

Многие поклонники мэтра были возмущены местом, выбранным для его могилы, увидев в нём не только проявление неуважения к усопшему ("Должны были похоронить рядом с Высоцким, а положили под забором!" — возмущались люди), но и "символичный зловещий знак" (на эту мысль натолкнула табличка, предупреждающая о ненадёжности и ветхости забора).

И только 67-летний Леонид Ярмольник уверен: место захоронения выбрано абсолютно правильно:

"На Руси была традиция: артистов не хоронили на территории кладбища, — напомнил артист участникам траурной церемонии. — То, что Сашу хоронят рядом со стеной, которая может разрушится, — это очень символично. Он как будто бы разрушает грань между этим миром и тем: в "том" полку прибыло, а мы Сашу потеряли" (цитата "Собеседника").

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