Церемония прощания с Александром Градским проходит в театре "Градский холл" в Москве.
Как сообщает РИА Новости, почтить память знаменитости пришли родственники, его ученики, коллеги, актёры и музыканты. Среди них Григорий Лепс, Сергей Мазаев, Пелагея, Леонид Агутин и многие другие.
Певец, поэт и композитор Александр Градский скончался 28 ноября. До этого его госпитализировали в столичную клинику. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Артисту было 72 года.
Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Популярность пришла к нему в 1973 году после участия в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского "Романс о влюблённых". В нём он пел сам, был автором всех песен и музыки. После этого появился его первый сольный альбом.
Градский написал музыку более чем к 40 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. В 1999 году композитору дали звание народного артиста России.
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