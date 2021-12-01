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В Москве проходит церемония прощания с Александром Градским

Шоу-бизнес

Церемония прощания с Александром Градским проходит в театре "Градский холл" в Москве. 

В Москве проходит церемония прощания с Александром Градским

Как сообщает РИА Новости, почтить память знаменитости пришли родственники, его ученики, коллеги, актёры и музыканты.  Среди них Григорий Лепс, Сергей Мазаев, Пелагея, Леонид Агутин и многие другие. 

Певец, поэт и композитор Александр Градский скончался 28 ноября. До этого его госпитализировали в столичную клинику. Причиной смерти  стал инфаркт головного мозга.  Артисту было 72 года. 

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области.  Популярность пришла к нему в 1973 году после участия в фильме Андрея Михалкова-Кончаловского "Романс о влюблённых". В нём он пел сам, был автором всех песен и музыки. После этого появился его первый сольный альбом.  

Градский написал музыку более чем к 40 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. В 1999 году композитору дали звание народного артиста России. 

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова
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