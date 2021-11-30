Родные Градского не выполнили последнюю волю покойного маэстро

Родственники Александра Градского проигнорировали наставления композитора, и последняя воля музыканта осталась невыполненной.

Народный артист России желал обрести вечный покой рядом со своей мамой на Кузьминском кладбище Москвы. Этому не суждено было сбыться.

Как сообщили в театре "Градский Холл", для Александра Градского выделили место на Ваганьковском кладбище столицы.

"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30. Прощание пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ", — гласит информация на портале театра.

Такое решение, вероятно, приняли родные покойного. Таким образом, легендарному маэстро не суждено быть похороненным рядом с горячо любимой родительницей.

Композитор потерял мать Тамару Павловну, когда ещё был подростком. О матери музыканта известно, что она окончила ГИТИС. По профессии она была актрисой и режиссёром. Градский был очень благодарен матери за то, что она пробудила в нём любовь к творчеству. Градский взял фамилию мамы в знак любви и признательности.

Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации одной из столичных больниц. Причиной кончины стал инфаркт головного мозга.

Ваганьковское кладбище традиционно становится местом захоронения именитых артистов, писателей, поэтов, музыкантов, спортсменов, учёных и других выдающихся личностей. На старейшем кладбище Москвы похоронены Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, актёр Андрей Миронов и другие деятели культуры и искусства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.