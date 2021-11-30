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Родные Градского не выполнили последнюю волю покойного маэстро

Шоу-бизнес

Родственники Александра Градского проигнорировали наставления композитора, и последняя воля музыканта осталась невыполненной.

Родные Градского не выполнили последнюю волю покойного маэстро

Народный артист России желал обрести вечный покой рядом со своей мамой на Кузьминском кладбище Москвы. Этому не суждено было сбыться.

Как сообщили в театре "Градский Холл", для Александра Градского выделили место на Ваганьковском кладбище столицы.

"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30. Прощание пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ", — гласит информация на портале театра.

Такое решение, вероятно, приняли родные покойного. Таким образом, легендарному маэстро не суждено быть похороненным рядом с горячо любимой родительницей.

Композитор потерял мать Тамару Павловну, когда ещё был подростком. О матери музыканта известно, что она окончила ГИТИС. По профессии она была актрисой и режиссёром. Градский был очень благодарен матери за то, что она пробудила в нём любовь к творчеству. Градский взял фамилию мамы в знак любви и признательности.

Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации одной из столичных больниц. Причиной кончины стал инфаркт головного мозга.

Ваганьковское кладбище традиционно становится местом захоронения именитых артистов, писателей, поэтов, музыкантов, спортсменов, учёных и других выдающихся личностей. На старейшем кладбище Москвы похоронены Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, актёр Андрей Миронов и другие деятели культуры и искусства.

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Градского похоронят отдельно от родителей, родные изменили место захоронения
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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