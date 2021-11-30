Родственники Александра Градского проигнорировали наставления композитора, и последняя воля музыканта осталась невыполненной.
Народный артист России желал обрести вечный покой рядом со своей мамой на Кузьминском кладбище Москвы. Этому не суждено было сбыться.
Как сообщили в театре "Градский Холл", для Александра Градского выделили место на Ваганьковском кладбище столицы.
"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30. Прощание пройдёт в частном формате без аккредитации СМИ", — гласит информация на портале театра.
Такое решение, вероятно, приняли родные покойного. Таким образом, легендарному маэстро не суждено быть похороненным рядом с горячо любимой родительницей.
Композитор потерял мать Тамару Павловну, когда ещё был подростком. О матери музыканта известно, что она окончила ГИТИС. По профессии она была актрисой и режиссёром. Градский был очень благодарен матери за то, что она пробудила в нём любовь к творчеству. Градский взял фамилию мамы в знак любви и признательности.
Александр Градский умер на 73-м году жизни 28 ноября в реанимации одной из столичных больниц. Причиной кончины стал инфаркт головного мозга.
Ваганьковское кладбище традиционно становится местом захоронения именитых артистов, писателей, поэтов, музыкантов, спортсменов, учёных и других выдающихся личностей. На старейшем кладбище Москвы похоронены Сергей Есенин, Владимир Высоцкий, актёр Андрей Миронов и другие деятели культуры и искусства.
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