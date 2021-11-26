Бывшая жена Александра Малинина озвучила его зарплату

Бывшая супруга певца Александра Малинина Ольга Зарубина рассказала на передаче "Судьба человека", сколько получал её муж, когда они были с ним вместе ещё в советские времена.

Супруга исполнителя пожаловалась, что Малинин, имея более чем достаточно денег и прекрасно зарабатывая, совсем не помогал ей и дочери после того, как они расстались.

"Александр после расставания не участвовал в воспитании нашей дочери. Он не помогал и не приходил. Я не оформляла официальные документы на ребёнка. Попросила как-то у него денег. Хотела с ним договориться. Знала, что он работает и у него есть концерты. Но он всё клал на свою книжку", - рассказала певица.

Ольга Зарубина добавила, что Малинин совсем не помогал ей финансово растить дочь.

"Получалось, что официальная зарплата у него в месяц всего 100 рублей. То есть мне приходилось всего 25 рублей на больного ребёнка. Он зарабатывал тысячами", — пожаловалась бывшая жена певца.

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