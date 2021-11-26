Азиза рассказала, что муж-итальянец не помогает деньгами: "У меня одни долги"

Российская певица Азиза ответила на заявления фолловеров о том, что новый муж звезды альфонс и женился на ней исключительно из-за денег. Артистка рассказала, что у неё "нет миллионов", а с супруга тоже "нечего взять".

Уже несколько месяцев поклонники певицы обсуждают её брак с итальянцем Алессандро Лортэ. Многие сделали вывод, что молодой мужчина женился на Азизе лишь из-за денег. Однако артистка продолжает настаивать на обратном.

"Я прекрасно знаю человека, за которого вышла замуж. У меня нет миллионов, у меня одни долги", — цитирует Азизу StarHit.

Ранее певица говорила о том, что её долги по кредиту превысили миллион рублей и судебные приставы внесли 57-летнюю звезду в чёрный список. Однако несмотря на это, Азиза подчеркнула, что они с Алессандро планируют ребёнка и финансовые трудности им не страшны.

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