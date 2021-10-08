Шаляпин признался в нелюбви к умершей от "ковида" супруге

Прохор Шаляпин, который недавно потерял жену — канадскую миллионершу Татьяну Дэвис — не стал обманывать публику и объяснил, что не испытывал к избраннице особенно сильных чувств.

Шоумену, похоже, надоела роль безутешного вдовца. Прохор признаёт, что смерть жены его потрясла, однако 42-летнию бизнес-леди, по его собственному признанию, он никогда не любил.

Публика изначально догадывалась, что женился Шаляпин на состоятельной иностранке по расчёту.

Артист объяснил, что отношения с Татьяной стали для него одним из ярчайших воспоминаний в жизни. При этом Прохор не склонен разыгрывать пылкого влюблённого, лишившегося смысла жизни.

"У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", — сказал шоумен в программе "Светская хроника" Пятого канала.

Музыкант отметил, что Татьяна его устраивала как спутница жизни, поэтому он начал к ней испытывать привязанность.

Выпускник "Фабрики звёзд" рассказал, что именно Татьяна стала инициатором их свадьбы. По словам Шаляпина, предпринимательница позвонила ему и предложила сочетаться браком.

"Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее", — отметил Шаляпин.

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