Прохор Шаляпин, который недавно потерял жену — канадскую миллионершу Татьяну Дэвис — не стал обманывать публику и объяснил, что не испытывал к избраннице особенно сильных чувств.
Шоумену, похоже, надоела роль безутешного вдовца. Прохор признаёт, что смерть жены его потрясла, однако 42-летнию бизнес-леди, по его собственному признанию, он никогда не любил.
Публика изначально догадывалась, что женился Шаляпин на состоятельной иностранке по расчёту.
Артист объяснил, что отношения с Татьяной стали для него одним из ярчайших воспоминаний в жизни. При этом Прохор не склонен разыгрывать пылкого влюблённого, лишившегося смысла жизни.
"У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла", — сказал шоумен в программе "Светская хроника" Пятого канала.
Музыкант отметил, что Татьяна его устраивала как спутница жизни, поэтому он начал к ней испытывать привязанность.
Выпускник "Фабрики звёзд" рассказал, что именно Татьяна стала инициатором их свадьбы. По словам Шаляпина, предпринимательница позвонила ему и предложила сочетаться браком.
"Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее", — отметил Шаляпин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.