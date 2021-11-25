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Канделаки рассказала о своём питании: "Почему я ем цветы"

Шоу-бизнес

Тина Канделаки объяснила, как ей удаётся поддерживать себя в хорошей физической форме. Звезда ТВ раскрыла особенности своего рациона.

Канделаки рассказала о своём питании: "Почему я ем цветы"

Собчак частенько упрекает Канделаки в пристрастии к фотошопу. Ксения считает, что Тина приукрашивает свои снимки из спортзала.

Правда это или нет, но поклонники Тины мечтают иметь такую же фигуру, как у Тины. У телеведущей постоянно спрашивают, чем она питается.

Канделаки решила утолить любопытство публики и рассказала о правилах потребления пищи, которых она придерживается.

"Кто вам готовит и почему вы все время едите цветы?", — так озаглавила свой пост в Instagram знаменитость.

Тина ответила на самые популярные вопросы о её рационе. Она объяснила, что готовит ей помощник по рекомендациям нутрициолога.

"Никакой шеф-повар или доставка с ними не сравнятся", — пишет звезда ТВ.

Канделаки уверяет, что интервальное голодание работает.

"Да, я придерживаюсь тайминга 16/8. Соответственно, время последнего приема пищи зависит от первого", — объяснила Тина.

46-летняя телеведущая отмечает, что большую часть её рациона составляют белки, сложные углеводы и бездрожжевой хлеб.

"Сладкий вкус необходим организму. Его можно получать в виде фруктов, ягод, натурального шоколада до 17:00. Белый сахар — исключаем", — пишет Канделаки.

Объяснила знаменитость и то, почему она ест цветы.

"Наш мозг получает питание не только от самой еды, но и от ее внешнего вида. Если вы украсите на красивой тарелке даже простую гречку, в ваш мозг поступит и обеспечит дополнительное насыщение гормон удовольствия", — рассказала Тина.

Напоследок звезда сказала, что в её ежедневном рационе в среднем 1200-1300 калорий.

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Тина Канделаки В Спортзале
Автор: Елена Былкина
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