Канделаки ответила Собчак по поводу обмана с фотошопом

Ранее Ксения Собчак поиронизировала над тем, что на фото из спортзала у Канделаки исчезает пупок. Так журналистка намекнула на то, что Тина Гививна якобы прибегает к фотошопу, чтобы сделать свою фигуру более подтянутой. Канделаки в ответ уязвила Ксению Анатольевну, напомнив ей о неудавшемся президентстве.

Тина Канделаки

Тина Канделаки и Ксения Собчак когда-то были подругами, однако теперь не упускают случая подколоть друг друга.

Ксения решила подловить коллегу на том, что та публикует отфотошопленные снимки из тренажёрного зала. Поводом сделать такие выводы стал исчезнувший со снимков пупок экс-директора "Матч-ТВ".

"Что делать, когда ты жирный, но хочешь фотку в спортзале? Лайфхак: жертвуем пупком ради фотошопа", — подписала Собчак снимки.

Канделаки не стала молчать и прислала бывшей подруге свою колкую ответочку.

"Начинаем очередную тренировку. Большая просьба, тренируйте меня очень хорошо, потому что в 2024-м году, если Собчак станет президентом, жирных могут запретить", — заявила Тина.

В сторис Instagram Тина написала ещё одну ответную реплику.

"Найдите свой пупок и тренируйтесь", — отметила Канделаки.

Это не первые перепалки Ксении и Тины по поводу фотошопа. Ранее Собчак увидела, что в районе талии звезды "Матч-ТВ" на одном из фото "поплыли" деревья.

"А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да?" — поинтересовалась Собчак.

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