Кто станет наследником имущества Нины Руслановой

Народная артистка РФ Нина Русланова жило скромно. Квартира с видом на Арбат с 15-метровой гостиной — всё, что оставила после себя звезда фильма "Тени исчезают в полдень".

Единственной наследницей артистки является её дочь Олеся Рудакова. Коронавирус унёс жизни Валерия Гаркалина и Нины Руслановой. Артистка скончалась 21 ноября на 76 году жизни.

Нина Русланова переехала в столицу в юности. Со временем ей удалось стать владелицей однокомнатной квартиры в Москве с видом на Арбат.

Долгое время в квартире актрисы сохранялся советский интерьер. В дело вмешалась программа Первого канала "Идеальный ремонт". После работы дизайнеров маленькая гостиная артистки преобразилась и осовременилась. Специалисты с уважением отнеслись к старинной мебели Руслановой. Они лишь отреставрировали солидные предметы интерьера.

Звёздный адвокат Александр Бенхин в интервью Teleprogramma. pro объяснил, по каким правилам действуют законы наследования имущества.

"Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери. Если же было написано завещание, то там все оговорено", — рассказал Бенхин.

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