У Ольги Бузовой возникли проблемы со здоровьем из-за эмоциональности - Манукян

Журналист и блогер Вадим Манукян прокомментировал проблемы со здоровьем у Ольги Бузовой. По его словам — это семейное.

Ранее стало известно, что звезда жалуется на плохое здоровье. Она говорит, что плачет по ночам, плохо себя чувствует и ходит по врачам.

Как сообщает ФАН, Бузова призналась, что устала куда-то вечно бежать и нуждается в перезагрузке.

По её словам, работа плохо повлияла на ее здоровье.

Блогер и журналист Вадим Манукян предположил, что к "выгоранию" артистки привела её излишняя эмоциональность.

"И бабушка, и мама, и сама Ольга не скрывают своих эмоций. Если грустно — плачут, а если весело — смеются. Вот такая особенность у семьи Бузовых по женской линии. Возможно, именно эта эмоциональность по семейной линии ей так мешает и даже истощает. Но я думаю, что Ольга справится, она молодец", — сказал Манукян.

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