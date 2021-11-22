Собчак замахнулась на образ Пугачёвой: "И до Аллы Борисовны добралась!"

Собчак недавно вступала в полемику с мужем Пугачёвой Максимом Галкиным. Теперь журналистка бросила вызов самой Примадонне.

Ксения Собчак летом этого года поспорила с Максимом Галкиным из-за скульптуры "Большая глина №4". Укорила она шоумена в том, что он лишён вкуса, так как строит замки в русской деревне.

Светская львица при этом не удержалась от подражания Алле Пугачёвой. Собчак нарядилась к стилистике 80-х годов, сделав на голове объёмную химическую завивку. Журналистка нарядилась в переливающийся серебром костюм в стиле диско.

"Алла Борисовна, трепещите, я иду!" — написала Собчак под фото.

Подписчики Ксении Анатольевны отметили, что опасаться конкуренции Собчак следует также Аркадию Укупнику, Валерию Леонтьеву и Ирине Аллегровой.

Именно этих звёзд напомнила фолловерам Собчак в ретро наряде.

"Вот оно как! И до Аллы Борисовны добралась!" — комментировали фото звезды интернет-пользователи

Слава Аллы Борисовны не даёт покоя звёздам шоу-бизнеса. Ольга Бузова не раз заявляла, что у неё с народной артисткой СССР много общего. Звезде "Дома-2" особенно дорога песня Примадонны "Сильная женщина плачет у окна".

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