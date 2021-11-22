Воля о том, как увёз детей от Утяшевой: "Проехал пять тысяч километров"

Павел Воля разоткровенничался в беседе с Иваном Ургантом. Резидент Comedy Club пожаловался, что Ляйсан Утяшева страдает трудоголизмом.

Пара Ляйсан Утяшева и Павел Воля считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Отношения комика и гимнастки восхищают публику. Коллеги комика часто называют Павла подкаблучником, а он не устаёт публично признаваться жене в чувствах.

Воля укоряет супругу в том, что она работает на износ. Однажды он не стал дожидаться, когда Ляйсан закончит свои дела, забрал двоих детей (восьмилетнего Роберта и шестилетнюю Софию) и рванул в путешествие по России. Жену-трудоголика он оставил в Москве.

"Я с детьми проехал пять тысяч километров на машине. Съездили во все деревни: в Рязань, доехали до Башкирии, Пензы, к Вадику Галыгину. Поехали одни, Ляйсан у меня работящая жена, которая приносит хлеб", — рассказала Воля в беседе с Иваном Ургантом.

Гимнастка организовывает грандиозные шоу. Воля нередко сопровождает жену в её творческих командировках.

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