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Павел Воля рассказал, почему Ляйсан "не влезает" в дверной глазок

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам резидента Comedy Club, он ест всё подряд, но набрать килограммы не может. А вот его супруга Ляйсан Утяшева, наоборот, придерживается строгих диет, но иногда может "дать маху".

Павел Воля рассказал, почему Ляйсан "не влезает" в дверной глазок

"Я жру шесть раз в день и встаю ночью подожрать пару раз: в два и шесть утра", — признался Воля в эфире YouTube-шоу "Дерзкая готовка".

По словам Павла Воли, набрать вес тяжело и оттого, что он не любит хлеб, макароны и прочие богатые углеводами продукты. Что же касается жены, то когда Ляйсан поправляется, комик шутит:

"Ты в глазок дверной смотришь и ничего, кроме лица, не видишь".

Экс-чемпионка же резюмирует, что её нынешняя фигура очень не устраивает бабушку и она норовит "откормить" Утешеву.

Ранее Павел Воля рассказал, как Гарику Харламову удалось сбросить лишние килограммы. В шуточной форме стендап-комик анонсировал новый сезон шоу на ТНТ словами: "Привет, друзья. Это Comedy Club — новый сезон. Харламов похудел на 17 килограммов за лето".

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Comedy Club: премьерный выпуск нового сезона!
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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