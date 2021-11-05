Новую пассию Тимати отругали за безнравственный купальник

Новая возлюбленная рэпера Тимати на яхте попозировала в мини-трусах. Снимок сетевым моралистам показался чрезмерно пошлым, так как купальник не прикрыл почти ничего.

Саша Дони

Рэперу Тимати приписывают роман с блондинкой Сашей Дони.

19-летняя жительница Киева отличается модельной внешностью. Девушка не стесняется показывать свою сказочную фигуру во всей красе.

Иногда желание продемонстрировать своё совершенство у красотки переходит допустимые границы.

Купальник Дони напомнил публике скомканную тряпицу, которая едва прикрывает прелести юной девушки.

Особенно взбудоражили трусы модели, которые не выполняют свою функцию скрывать всё лишнее от посторонних глаз.

Публика отметила, что бывшие возлюбленные рэпера — Анастасия Решетова и Алёна Шишкова — не позволяли себе таких вольностей.

"Весь пирожок на виду"; "Заветные складки у зоны бикини показала всем! Ну срамота!!"; "Опа! Где тут вообще трусы-то?"; "Как будто голышом", — комментировали жаркий контент интернет-пользователи.

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