Имя Максима Галкина вписали в чёрный список Минкульта Украины

Максима Галкина объявили "персоной нон-грата" на Украине. В Министерстве культуры Украины внесли имя супруга Аллы Пугачёвой в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Министерство культуры и информационной политики Украины по настоянию Службы безопасности внесло шоумена Максима Галкина в список персон, которые могут нанести урон национальной безопасности Незалежной.

О пополнении "чёрного списка" сообщили на сайте ведомства.

"Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)", — гласит официальная информация.

Чем именно не угодил украинским властям муж Примадонны, не сообщается.

Всего в этом списке числятся фамилии 259 человек. К своим врагам Украина причислила немало российских деятелей культуры.

В данный перечень ранее вписали Филиппа Киркорова, Олега Газманова, певицу Валерию, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину, рэпера Моргенштерна и др. Этот список постоянно расширяется.

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