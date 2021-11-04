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Имя Максима Галкина вписали в чёрный список Минкульта Украины

Шоу-бизнес

Максима Галкина объявили "персоной нон-грата" на Украине. В Министерстве культуры Украины внесли имя супруга Аллы Пугачёвой в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Имя Максима Галкина вписали в чёрный список Минкульта Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины по настоянию Службы безопасности внесло шоумена Максима Галкина в список персон, которые могут нанести урон национальной безопасности Незалежной.

О пополнении "чёрного списка" сообщили на сайте ведомства.

"Галкин Максим Александрович (с 3 ноября 2021 года)", — гласит официальная информация.

Чем именно не угодил украинским властям муж Примадонны, не сообщается. 

Всего в этом списке числятся фамилии 259 человек. К своим врагам Украина причислила немало российских деятелей культуры.

В данный перечень ранее вписали Филиппа Киркорова, Олега Газманова, певицу Валерию, Сергея Пенкина, Александра Розенбаума, Юлию Чичерину, рэпера Моргенштерна и др. Этот список постоянно расширяется.

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Максим Галкин - про Украину и политику( Новосибирск 2.10.19)
Автор: Елена Былкина
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