Светлану Немоляеву отправили в пансионат из-за проблем с сердцем

84-летняя звезда "Служебного романа" Светлана Немоляева пытается справиться с сердечно-сосудистым заболеванием, чтобы вернуться на сцену.

Как сообщает "Комсомольская правда", у Светланы Немоляевой диагностировали серьёзные проблемы с сердцем и сосудами. Медики запретили актрисе работать, так как она рискует окончательно подорвать здоровье.

Актриса страдает от того, что не может больше работать в театре и кино. Звезда советского кинематографа очень активно трудилась в последнее время, снимаясь в короткометражном фильме режиссёра Александра Котта "Гоголь-моголь". Вскоре после съёмок народная артистка РСФСР почувствовала острое недомогание.

"В настоящий момент я в санатории под Москвой. И отсюда в город езжу играть спектакли. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию", — объяснила Немоляева.

Актриса поспешила сделать прививку, чтобы обезопасить себя от COVID-19.

"Коронавируса у меня не было, не переживайте", — успокоила фанатов Немоляева.

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