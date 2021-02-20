Светлана Немоляева рассказала об отношениях с Андреем Мягковым

Актриса вспомнила, что перед обаянием Андрея Мягкова никто не мог устоять.

Народный артист РСФСР Андрей Мягков ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Предположительно, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.

Светлана Немоляева, которая сыграла с Мягковым Ольгу Рыжову в картине "Служебный роман", с огромной теплотой вспоминает своего коллегу по культовому фильму Эльдара Рязанова.

Героиню Немоляевой с Анатолием Новосельцевым, согласно сценарию, связывали дружеские отношения.

"Он был изумителен. По-актерски в него все были влюблены. А он был очень терпелив, очень внимателен. Самые дивные ощущения от встречи с ним", — отметила Немоляева в интервью "Комсомольской правде".

Актриса отметила, что Андрей Васильевич виртуозно импровизировал, как в кино, так и в театре.