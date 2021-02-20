Актриса вспомнила, что перед обаянием Андрея Мягкова никто не мог устоять.
Народный артист РСФСР Андрей Мягков ушёл из жизни 18 февраля в возрасте 82 лет. Предположительно, причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
Светлана Немоляева, которая сыграла с Мягковым Ольгу Рыжову в картине "Служебный роман", с огромной теплотой вспоминает своего коллегу по культовому фильму Эльдара Рязанова.
Героиню Немоляевой с Анатолием Новосельцевым, согласно сценарию, связывали дружеские отношения.
"Он был изумителен. По-актерски в него все были влюблены. А он был очень терпелив, очень внимателен. Самые дивные ощущения от встречи с ним", — отметила Немоляева в интервью "Комсомольской правде".
Актриса отметила, что Андрей Васильевич виртуозно импровизировал, как в кино, так и в театре.
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