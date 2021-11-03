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На 40 дней со дня смерти супруги Шаляпин устроил концерт вместо поминок

Шоу-бизнес

Жена-миллионерша Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла сорок дней назад. Чтобы почтить память супруги, исполнитель дал скромный концерт в хосписе Зеленограда.

На 40 дней со дня смерти супруги Шаляпин устроил концерт вместо поминок

Помянуть жену Прохор Шаляпин решил добрым делом, подарив радость пациентам лечебного учреждения. Выпускник "Фабрики звёзд" выступил с концертной программой перед теми, кто очень нуждается в положительных эмоциях.

О своём поступке Прохор рассказал на своей страничке в Instagram.

"Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил её. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за тёплый, душевный приём!" — подписал публикацию певец.

Поклонники артиста похвалили Прохора за правильное решение.

"Молодец, большой молодец вы, Прохор, Танечке царствие небесное, глубокие, искренние соболезнования";

"Знакомое место. У тебя огромное сердце!";

"Прямо очень достойно. Вы на секундочку представьте эмоции этих стариков, прям до мурашек. Спасибо Вам, Прохор, за праздник для этих людей!!! — писали фолловеры.

В память об умершей от "ковида" жены Шаляпин записал песню, посвящённую Татьяне Дэвис, под названием "Тебя обнимал".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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