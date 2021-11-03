Жена-миллионерша Прохора Шаляпина Татьяна Дэвис умерла сорок дней назад. Чтобы почтить память супруги, исполнитель дал скромный концерт в хосписе Зеленограда.
Помянуть жену Прохор Шаляпин решил добрым делом, подарив радость пациентам лечебного учреждения. Выпускник "Фабрики звёзд" выступил с концертной программой перед теми, кто очень нуждается в положительных эмоциях.
О своём поступке Прохор рассказал на своей страничке в Instagram.
"Сегодня 40 дней Тане. Я постоянно чувствую свою вину за то, что тогда оставил её. У меня не было ни малейших сомнений, что она поправится. В её память в этот день решил провести небольшой концерт в хосписе в Зеленограде и подарить своё творчество и любовь его пациентам и сотрудникам. Спасибо за тёплый, душевный приём!" — подписал публикацию певец.
Поклонники артиста похвалили Прохора за правильное решение.
"Молодец, большой молодец вы, Прохор, Танечке царствие небесное, глубокие, искренние соболезнования";
"Знакомое место. У тебя огромное сердце!";
"Прямо очень достойно. Вы на секундочку представьте эмоции этих стариков, прям до мурашек. Спасибо Вам, Прохор, за праздник для этих людей!!! — писали фолловеры.
В память об умершей от "ковида" жены Шаляпин записал песню, посвящённую Татьяне Дэвис, под названием "Тебя обнимал".
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