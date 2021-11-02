Студентка об отношениях с Yung Trappa: "Принудил к сексу"

Восемнадцатилетняя студентка по имени Алина обвинила ранее судимого рэпера Yung Trappa в изнасиловании. Показания девушки и скандально известного исполнителя разнятся.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшая Алина в полиции объяснила, что с рэпером Yung Trappa познакомились в Instagram. С музыкантом, по словам Алины, они пять раз гуляли, ходили в рестораны.

На Хэллоуин в компании из пяти парней и трёх девушек они поехали в арендованный коттедж в Подборовье под Санкт-Петербургом.

"Говорит, выпила пару бокалов шампанского, пошла спать. Около четырёх утра в комнату, где были она и подруга, пришёл Трэппа. Несмотря на отказ, он принудил Алину к сексу. После подруги сбежали в город и обратились в полицию", — пишет ТГ-канал.

У рэпера другая версия произошедшего. Он уверяет, что всё было по обоюдному согласию, и девушки спокойно уехали в десять утра. Их провожал хозяин дома и специально спросил — всё ли в порядке. Девушки, по словам артиста, ответили да.

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