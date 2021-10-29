Несколько Ларис Долиных сцепились в Instagram в борьбе за синюю галочку

Лариса Долина не может доказать администрации Instagram, что её страничка подлинная. Фейковые аккаунты народной артистки России гораздо успешнее. Певица проиграла войну в социальной сети за синюю галочку, поэтому искренне негодует.

Ларисе Долиной дорого обошлось её нежелание появляться в сетевом пространстве. 66-летняя певица упустила нужный момент, поэтому "место под солнцем" в социальной сети заняли несокрушимые фейковые страницы, ведущие общение с интернет-аудиторией от её имени.

Долина жалуется, что самозванцы крадут её посты, а администрация Instagram не может защитить её от произвола сетевых двойников.

Певица рассказала, что администратор одной фейковых страниц обвиняет её в том, что она крадёт её посты, которые артистка сама же написала.

"Это чудовище, которое постоянно крадёт мои посты и выдаёт их за свои… Представьте её силу убеждения, если поверили ей, а не мне… Бесполезно было этой особе что-либо доказывать, она мне так и не поверила", — пишет Долина в своём микроблоге.

Певице пришлось заблокировать своего сетевого двойника. Она попросила своих фанатов заступиться за неё и попросить у Instagram для неё вожделенную отметку подлинности.

"Потому, что, если в ближайшее время я не получу галку, я уйду. Закрою все свои страницы в соц. сетях. Мне придётся это сделать…" — грозит певица.

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