Масляков, Малышева и Стриженова гордятся своими крепкими браками

Александр Масляков отметила 50-летие супружеской жизни. Елена Малышева и Екатерина Стриженова тоже с гордостью рассказали о своих нерушимых супружеских союзах.

С золотой свадьбой Александра Маслякова и его супругу поздравила ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева.

"Вчера мы отметили удивительный юбилей: золотую свадьбу прекрасной семьи Масляковых. Они вместе уже 50 лет! Более того, прекрасную семью создал и их сын Саша! Гостей было много. И за нашим столом все идут по жизни вместе. Много — много лет. Я хочу пожелать здоровья и счастья в семье Александра Васильевича и Светланы Анатольевны Масляковых. Счастье прикоснуться к этой семье! Счастье! Профессиональное и человеческое!!!" — написала теледоктор в своём Instagram-аккаунте.

Малышева привела в пример также свою крепкую семью.

"Нашей семье с Игорем Малышевым 34 года", — написала звезда ТВ.

Под постом Елены Васильевны отметилась и Екатерина Стриженова.

"Дошли до нового рубежа — 34 года в браке …идём дальше…", — написала ведущая "Доброго утра" на Первом канале.

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