Глава Pravda.Ru призвал задуматься над словами Моргенштерна о Дне Победы

Слова рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) о праздновании Дня Победы стоит интерпретировать как призыв обратить внимание на "отсутствие побед у России в настоящем". Соответствующее мнение в своем личном Telegram-канале высказал председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

"Мне категорически не нравится Моргенштерн, и его откровения о Дне Победы слушал поэтому с чувством предвзятости. Но, на мой взгляд, он сказал, в общем-то, правильные вещи: надо перестать гордиться только прошлым, неплохо было бы гордиться и прорывами в настоящем. Таких прорывов нет, и они даже не заложены на будущее. Технологии, за исключением некоторых военных, не опережают другие страны", — написал он.

Горшенин также подчеркнул, что компетентным ведомствам стоит задуматься над тем, каким образом в России реализуется просветительская патриотическая деятельность.

"Вопрос у Бастрыкина (Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать проверку слов Моргенштерна на предмет нарушения законов. — Прим. Ред.) должен быть не к молодому человеку, а к администрации президента, где есть целое управление по патриотическому воспитанию, к Минкульту, Минпросвету: куда ушли все выделенные деньги за последние двадцать лет, если лидеры мнений молодежи (не самые, должно быть, глупые) считают возможным ставить хотя бы под сомнение гордость старших поколений?", — считает медиаменеджер.

Ранее Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил о том, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — заявил рэпер.

Его слова вызвали бурную реакцию в СМИ. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что такое высказывание рэпер допустил от незнания, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать проверку слов рэпера на предмет нарушения российского закона. Впоследствии Моргенштерн принес извинения, подчеркнув, что "фраза была вырвана из контекста".