Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы

Российский рэпер Моргенштерн опубликовал в своём Instagram сторис с извинениями за слова о праздновании Дня Победы.

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я не в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях", — написал рэпер.

Моргенштерн посетовал, что пресса не написала о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса. При этом в интервью не вставили его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги, отметил артист.

Он добавил, что уважает и гордится ветеранами, но не всегда умеет корректно формулировать мысли. По словам Моргенштерна, он никого не хотел как-то задеть или обидеть.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — сказал Моргенштерн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что такое высказывание рэпер допустил от незнания. Он посоветовал Моргенштерну обратиться к пожилым родственникам или ветеранам и спросить у них, почему День Победы так важен в России, а память о нём стараются передавать из поколения в поколение.

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