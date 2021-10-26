EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог рассказал, почему в РФ не заработал коллективный иммунитет к COVID-19
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Кремль отказался комментировать передачу золота скифов Украине
Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года
В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
В Госдуме назвали решение суда по скифскому золоту политическим заказом
Друг Светличной назвал пропажу актрисы провокацией
В Калининградской области произошёл взрыв газа в жилом доме

Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы

Шоу-бизнес

Российский рэпер Моргенштерн опубликовал в своём Instagram сторис с извинениями за слова о праздновании Дня Победы.

Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы

"Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я не в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях", — написал рэпер.

Моргенштерн посетовал, что пресса не написала о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса. При этом в интервью не вставили его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги, отметил артист.

Он добавил, что уважает и гордится ветеранами, но не всегда умеет корректно формулировать мысли. По словам Моргенштерна, он никого не хотел как-то задеть или обидеть.

В интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.

"И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем", — сказал Моргенштерн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что такое высказывание рэпер допустил от незнания. Он посоветовал Моргенштерну обратиться к пожилым родственникам или ветеранам и спросить у них, почему День Победы так важен в России, а память о нём стараются передавать из поколения в поколение.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песенка спета: Моргенштерна ждёт полный запрет в России?
Автор: Игорь Рябов
Последние материалы
Снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 в РФ зафиксировал Минздрав
Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы
"Ростов" возглавил тренер вратарей сборной России
Подходит ли вам низкоуглеводная диета?
Вирусолог рассказал, почему в РФ не заработал коллективный иммунитет к COVID-19
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Кремль отказался комментировать передачу золота скифов Украине
Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года
Признаки мышечной дистрофии при разных формах заболевания
В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.

Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Любовь Степушова Португалия с 85%-ной вакцинацией возвращается в пандемию Любовь Степушова Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Шоу-бизнес
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников