Никас Сафронов показал, как выглядел в юности

Народный художник России опубликовал снимок из прошлого. На фото запечатлён юноша, в котором трудно узнать нынешнего живописца.

Никас Сафронов с другом в юности, фото Инстаграм

Импозантный художник с возрастом не теряет привлекательности. С годами Никас Сафронов лишь приобретает особый шарм.

Поклонникам живописца было интересно узнать, как выглядел мастер портретного жанра в юные годы.

"К сожалению, фотоархив с моими детскими и юношескими фотографиями пропал несколько лет назад. Оттого особенно радостно, когда у моих давних друзей и знакомых находятся вот такие фотографии", — написал Сафронов в своём Instagram-аккаунте.

Снимок датируется 1973 годом. На фото тогда ещё Николай (Никас — творческий псевдоним) запечатлён на пляже в обнимку с другом. Будущему прославленному живописцу всего 17 лет. Примечательно, что усы художник стал носить с раннего возраста.

На фото художник напоминает своего сына Луку Затравкина, ещё до того, как наследник стал набирать вес.

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