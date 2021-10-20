Галкин нанял своим детям педагогов из Канады

Максим Галкин заботится о языковой грамотности своих наследников. Шоумен похвалился, что его дети изучают английский язык под руководством преподавателей из Канады

Лиза и Гарри Галкины, фото Instagram

Гарри и Лиза Галкины облачились в мантии, похожие на униформу учеников Хогвартс, и изобразили урок алхимии.

Поклонники Гарри Поттера азартно произносили заклинания и сыпали в чан какие-то секретные ингредиенты.

Лиза объяснила, что хочет выучить язык эльфов или хотя бы английский язык.

"Для английского нужно другое заклинание", — деловито объяснил сестре Гарри.

Галкин прокомментировал волшебные опыты детей.

"Колдуют! Лиза и Гарри наколдовали себе преподавателей английского из @novakidschool Прямым телепортом из Канады при помощи простого заклинания! А что, чем не волшебство? Говорят только по-английски, а всё понятно детям всех возрастов (в онлайн-школу Новакид берут с 4 лет) Рисуют, поют, звёзды получают, в квестах участвуют — всё для того, что бы погрузиться в языковую среду", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.

Юморист опубликовал также кадры с учебным процессом детей. Гарри и Лиза, каждый со своим преподавателем, старательно отвечали на вопросы иностранных педагогов.

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