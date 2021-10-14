Боня рассказала свой вещий сон о ДТП с Собчак

Виктория Боня рассказала о том, сколько пакостей ей в жизни сделала Собчак. При этом звезда "Дома-2" посочувствовала Ксении и рассказала о своём жутком сне, в котором Собчак попадает в страшную аварию.

Виктория Боня объяснила, что она не очень дружит с Ксенией Собчак, так как та "вставляла ей палки в колёса".

"Она мне гадила много раз. Писала письма в агентства, заказывала разные статьи в Интернете", — цитирует слова Виктории "Телепрограмма".

Модель не исключает. что водитель с разрешения Ксении выехал на встречную полосу.

Сама Боня, по её признанию, не любит торопиться. Она объяснила, что предпочтёт лучше опоздать, чем рисковать жизнью.

"Но мы не знаем, как было на самом деле. И я могу лишь посочувствовать Ксении и принести соболезнования всем тем, кто попал в эту ситуацию. Все говорят о том, что она сбежала, но нужно делать акцент не на этом. Нужно бить в барабаны и кричать: "Ребята, перестаньте ездить по встречке. Зачем вы выкраиваете эти минуты, которые могут привести к смерти? Куда вы так спешите? На тот свет? Успеете…", — размышляет Боня.

Виктория рассказала, что двенадцать лет назад ей приснился почти пророческий сон.

"Вижу аварию, джип, и в нём насмерть сбитая Собчак, находящаяся за рулем. Я проснулась в холодном поту. Но такие видения говорят, что человек будет жить долго. И я и желаю ей долгих лет жизни", — отметила звезда ТВ и интернета.

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