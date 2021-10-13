Крутой рассказал, как Леонтьев избежал осложнений после COVID-19

Композитор Игорь Крутой сравнил состояние больных "ковидом" непривитого Александра Серова и вакцинированного Валерия Леонтьева.

Два друга и соратника Игоря Крутого — Александр Серов и Валерий Леонтьев — сейчас лечатся от коронавирусной инфекции в одной больнице. Об этом композитор сказал в беседе с фолловерами в Instagram.

Ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирёв объяснил поклонникам певца, что поводов для беспокойства нет, так как артист "жив-здоров".

Игорь Крутой подтвердил, что Леонтьев легко переносит болезнь. Связывает он это с тем, что певец благоразумно вакцинировался.

Композитор в беседе с подписчиками ранее посетовал на то, что Александр Серов не послушал его рекомендаций и не вакцинировался. Исполнитель хита "Ты меня любишь" очень непросто переносит болезнь, так как его лёгкие сильно повреждены.

Болезнь Валерия Леонтьева обошлась без осложнений.

Крутой прокомментировал состояние исполнителя хита "Казанова".

"Нормально. У него были прививки, и у него нет поражения лёгких", — цитирует слова маэстро Пятый канал.

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