Появились доказательства смерти жены Прохора Шаляпина

Есть мнение, что Прохор Шаляпин просто выдумал всю историю с женитьбой и смертью супруги-миллионерши. При этом появились факты, которые свидетельствуют о том, что Татьяна Дэвис действительно скончалась.

Ранее юрист Александр Бенхин выразил предположение о том, что Прохор Шаляпин влип в неприятную историю. Адвокат предположил, что артиста просто использовали для каких-то своих корыстных целей.

Расследование Бенхина наводило его на мысль о том, что Татьяна Дэвис жива, но почему-то ей выгодно выдавать себя за покойницу.

Адвокат пытался отыскать следы смерти Дэвис во всемирной сети. Долгое время ему это не удавалось, однако вскоре поиск всё же дал результаты.

Как пишет Пятый канал, в канадском аналоге ЗАГСа (Registry Office of the Province of Ontario) Бенхину объяснили, что женщина по имени Татьяна Дэвис действительно скончалась.

Информация с таким же содержанием появилось и на портале адвокатской палаты. Этого следовало ожидать, так как бизнесвумен, по словам Прохора Шаляпина, являлась владелицей сети юридических фирм.

