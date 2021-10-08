Стало известно, где пройдёт конкурс Евровидение-2022

Победителями главного песенного конкурса Европы "Евровидение" в 2021 году стала итальянская группа Måneskin. Следовательно принимать эстафету будет страна лидеров. В Италии уже решили, где будут встречать исполнителей со всей Европы.

В 2022 году "Евровидение" состоится в Турине. Об этом рассказал мэр этого красивейшего города, расположенного на севере Италии, Кьяра Аппендино.

"Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, конкурс песни Евровидение 2022", — написала руководитель города Турин в Twitter.

Итальянцы всецело одобрили такое решение, да и участникам следующего конкурса будет приятно посетить этот туристический оазис.

"Мы счастливы, что Турин будет принимать "Евровидение", международный фестиваль, который любит широкая публика в любой стране. Благодаря прекрасной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики, чтобы принять столь престижное мероприятие", — отметил генеральный директор итальянского государственного телевидения Rai Карло Фуортес.

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