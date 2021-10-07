Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст. Хирург Аль-Юсеф рассказал, сколько лет было в действительности миллионерше из Канады Татьяне Дэвис.

Эксперт по челюстно-лицевой хирургии дал профессиональную оценку возрасту умершей избраннице шоумена.

На снимках, размещённых в Сети, Татьяна Дэвис предстаёт этакой женщиной без возраста. Публика подозревает, что миллионерша прибегала к услугам пластических хирургов, желая омолодиться и соответствовать своему молодому избраннику.

37-летний Прохор Шаляпин отмечал, что жена старше его всего на пять лет. Общественность, зная тяготение Прохора к женщинам в возрасте, решила, что Татьяна из кокетства скрывала свою реальную дату рождения.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф профессиональным взглядом оценил снимки женщины и пришёл к выводу, что канадской бизнес-леди на фотографиях не больше 45 лет.

"Можно однозначно утверждать, что женщине не 60, не 50 лет. Видно, что декольте свежее, может быть около 40. Возможно, выполнены пластические операции, они достаточно корректны. Скорее всего, они не сильно инвазивны. Не было сильной подтяжки лица или шеи. Можно делать смелый вывод о том, что женщине не больше 45 лет. Никак не 60, но и не 30", — цитирует слова хирурга Пятый канал.

Смерть успешной владелицы юридических фирм вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вокруг данной истории строятся самые невероятные предположения.

Сам Шаляпин просит публику не осквернять память его покойной супруги "мракобесием на смерти".

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