EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Грузинские сторонники Саакашвили: ФСБ России заказала убийство Мишико
Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребёнка за рубеж изменили в РФ
В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса
Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков
В США спустя 50 лет установили личность таинственного убийцы Зодиака
Испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19 в РФ начнут в конце 2022 года
News Front: Украина - биополигон, где эксперименты ставят на военных
МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст. Хирург Аль-Юсеф рассказал, сколько лет было в действительности миллионерше из Канады Татьяне Дэвис.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Эксперт по челюстно-лицевой хирургии дал профессиональную оценку возрасту умершей избраннице шоумена.

На снимках, размещённых в Сети, Татьяна Дэвис предстаёт этакой женщиной без возраста. Публика подозревает, что миллионерша прибегала к услугам пластических хирургов, желая омолодиться и соответствовать своему молодому избраннику.

37-летний Прохор Шаляпин отмечал, что жена старше его всего на пять лет. Общественность, зная тяготение Прохора к женщинам в возрасте, решила, что Татьяна из кокетства скрывала свою реальную дату рождения.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф профессиональным взглядом оценил снимки женщины и пришёл к выводу, что канадской бизнес-леди на фотографиях не больше 45 лет.

"Можно однозначно утверждать, что женщине не 60, не 50 лет. Видно, что декольте свежее, может быть около 40. Возможно, выполнены пластические операции, они достаточно корректны. Скорее всего, они не сильно инвазивны. Не было сильной подтяжки лица или шеи. Можно делать смелый вывод о том, что женщине не больше 45 лет. Никак не 60, но и не 30", — цитирует слова хирурга Пятый канал.

Смерть успешной владелицы юридических фирм вскоре после свадьбы с Прохором Шаляпиным произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вокруг данной истории строятся самые невероятные предположения.

Сам Шаляпин просит публику не осквернять память его покойной супруги "мракобесием на смерти".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис Вся правда об афере-Шаляпин жена провернули невиданное
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского
В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса
Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков
Экс-жена Аршавина предположила, что уже неоперабельна
В США спустя 50 лет установили личность таинственного убийцы Зодиака
Испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19 в РФ начнут в конце 2022 года
News Front: Украина - биополигон, где эксперименты ставят на военных
МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Новости Европы
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников