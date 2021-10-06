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Шаляпин показал Малахову предсмертное СМС от жены с упрёками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Вокруг смерти супруги Прохора Шаляпина, канадской миллионерши Татьяны Дэвис, строятся самые невероятные предположения. Есть даже мнение о том, что вдовец сам мог поспособствовать кончине жены. Выяснилось, что Татьяна Дэвис была склонна винить в своих злоключениях молодого мужа.

Шаляпин показал Малахову предсмертное СМС от жены с упрёками

Андрей Малахов в разделе сторис Instagram приоткрыл завесу тайны, объяснив зрителям, что их ждёт в новом выпуске ТВ-шоу "Прямой эфир".

В гости в студию наведался знаменитый вдовец Прохор Шаляпин. Смерть его супруги наделала много шума. Теперь выпускник "Фабрики звёзд" пришёл на ТВ, чтобы облегчить душу, терзаемую муками совести.

Он действительно винит себя в смерти жены, так как его 42-летняя избранница скончалась вскоре после свадьбы.

"Если бы не эта свадьба, то может быть она была бы жива. И вот представляешь, она мне пишет. "Прохор, ты в итоге заразил". Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей", — продемонстрировал сообщение от жены Прохор Шаляпин.

Малахов порекомендовал зрителям не пропустить сенсационный выпуск его программы.

"Прохор Шаляпин впервые расскажет о том, как пережил смерть 42-летней жены, которая скончалась через два месяца после свадьбы", — заявил Андрей Малахов, анонсируя выпуск.

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Автор: Елена Былкина
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