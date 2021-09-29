Скончался актёр ситкома "Универ" Константин Глушков

Актёр, известный по таким сериалам как "Универ", "Ментовские войны", "На углу у Патриарших" и др., Константин Глушков умер в ночь с 24 на 25 сентября на 56-м году жизни.

Скорбной новостью поделился наследник артиста. Сын актёра объяснил, что его отец умер в больнице, куда его доставили на скорой помощи.

Константина Глушкова экстренно направили в отделение реанимации, где у него скоро остановилось сердце. Всё случилось чрезмерно стремительно. Родственники артиста не сразу пришли в себя и только через несколько дней опубликовали информацию о кончине артиста.

Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Семья Глушкова рассказала о финансовых трудностях, поэтому сын отметил, что не откажется от посильной помощи.

"Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова. Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон", — написал сын.

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