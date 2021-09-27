Милявская в прозрачном капроновом костюме шокировала публику

Любовь Лолиты Милявской к обтягивающим комбинезонам неискоренима. Ранее певица становилась предметом для насмешек, так как её облегающие наряды подчёркивали лишний вес. Теперь постройневшая звезда с гордостью вышла на сцену в прозрачном капроновом комбинезоне, осыпав публику непристойными шуточками.

Лолита Милявская

В Сети появилось видео с концерта Лолиты Милявской. Знаменитость вышла на сцену в откровенном наряде, состоящем из капронового комбинезона, сквозь который отчётливо видно нижнее бельё артистки.

Похоже, Лолита выбрала трендовое направление современной моды, о котором говорила недавно Анфиса Чехова, которая пришла на светское мероприятие в прозрачном платье, подчёркивающее её нижнее бельё. Чехова отмечала, что в моде сейчас "труселя".

Лолита, которой чужды комплексы, очень довольна собой и своей фигурой. Она начала обсуждать с публикой своё преображение.

"Я сдулась. Вы видели?" — спросила Лолита у зрителей.

Далее Милявская отпустила неприличную шуточку, предположив что реакция публики на её откровенный наряд может быть весьма непредсказуемой.

Интернет-пользователи активно комментировали смелую выходку артистки.

"Я конечно понимаю, хочется быть Мадонной, но …нет!; "Я Лолите могу простить даже пошлость со сцены! Она удивительная и ни на кого не похожая. Жаль, что в личной жизни не везёт, всё мужички слабые попадаются. Желаю Лолите оставаться такой энергичной ещё многие годы!" — писали в Сети.

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