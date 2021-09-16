Анфиса Чехова вышла в свет в прозрачном платье-невидимке

Телеведущая Анфиса Чехова произвела фурор на красной дорожке Fashion People Awards. Звезда скинула с себя чёрный пиджак и предстала перед аудиторией в смелом наряде. Публика могла в мельчайших деталях рассмотреть нижнее бельё знаменитости, так как платье Анфисы было абсолютно прозрачным.

Анфиса Чехова

Чехова приковала к себе всеобщее внимание, так как пришла на светский праздник в переливающемся прозрачном наряде-сетке. Под платьем-невидимкой звезда ТВ и интернета надела чёрный лиф и трусы с высокой посадкой. Дополнила образ Анфиса стильным клатчем, усыпанным стразами.

Чехова рассказала, что на такой откровенный наряд образ её вдохновили мировые знаменитости на шоу Met Gala.

"Я посмотрела на голливудский ужин Met Gala и поняла, что в моде труселя и прозрачные сетки. Вуаля, решила похулиганить", — объяснила Чехова в своём Instagram.

43-летняя телеведущая объяснила, что не считает выход на красную дорожку очень значимым делом.

"Я никогда не относилась серьёзно к выходам на дорожку. Иногда мои луки хвалили, иногда они были провальными. Но я всегда относилась к этому с юмором", — отметила знаменитость.

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