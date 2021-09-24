Брухунова отчитала фолловеров за сравнение с Лизой Боярской

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не любит, когда её с кем-то сравнивают. Ранее её выводило из себя сравнение с экс-супругой юмориста Еленой Степаненко. На этот раз ей пришлось не по душе сравнение с дочерью главного мушкетёра страны Елизаветой Боярской.

Татьяна Брухунова

Подписчики Татьяны Брухуновой иногда пишут, что она похожа на дочь Михаила Боярского Елизавету.

Особенно часто такие комментарии появляются на странице супруги Евгения Вагановича после её искромётных преображений. Иногда Татьяна устраивает себе изысканные фотосессии, на которых предстаёт настоящей леди.

Сравнение со звездой фильма "Ирония судьбы-2" не понравилось Брухуновой. О своём недовольстве Татьяна написала подробный пост в Instagram

"Два дня назад я выложила фотографию в ленту, которая натолкнула меня на мысль, что люди редко задумываются о том, что пишут в соц. сетях. Вот честно. Каждый пятый комментарий выглядит так: "Как Вы похожи с Лизой Боярской" и ещё добрая сотня интерпретаций этого умозаключения", — пишет жена Петросяна.

Татьяна признаёт, что ей польстило сравнение с красивой женщиной, но она посчитала такие выводы примитивными.

Елизавета Боярская

"Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне "тайну"? А то что перед ним это написано десять раз он не видит?! Надо сказать, что ямочки не самое редкое явление на лице человека. Таким образом мое сходство должно быть, как минимум, с четвертью живущих на земле. Есть такое стихотворение: "Люди читают ж…ой". Кажется, не только читают ею", - выразила своё мнение Брухунова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.