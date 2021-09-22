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МакSим упрекнули за эротическую фотосессию после болезни

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица МакSим поделилась с поклонниками кадрами с "жаркой" фотосессии. Истаявшая после двухмесячной комы артистка поспешила сделать профессиональные снимки в разных довольно откровенных образах. Фанаты певицы были к такому не готовы, так как им больше нравится жалеть девушку, победившую смерть, и советовать ей набирать вес.

МакSим
МакSим

Болезнь внесла в имидж Марины Абросимовой (певицы МакSим) какую-то потустороннюю загадочность. Поклонники певицы, которая находилась в шаге от смерти, склонны видеть в артистке некий величественный символ преодоления.

МакSим же радуется "модельной" внешности, которую приобрела за время болезни. Девушка исхудала настолько, что стала похожа на анорексичных женщин с подиума. Марина, вероятно, решила, что настало лучшее время, чтобы запечатлеть своё худое тело на фото.

В Instagram она разместила бекстейдж с процесса фотосъёмки.

Некоторые образы, примеренные певицей, были довольно эротичными.

Эротика никак не вяжется с образом больной артистки, поэтому публика пришла в некоторое замешательство.

"О***! По-моему это лишнее после больницы";

"Жаришка пошла, жаришка", — писали впечатлённые фолловеры под видео.

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Автор: Елена Былкина
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