Симоньян предложила наградить полицейского, обезвредившего пермского стрелка

Журналистка Маргарита Симоньян похвалила сотрудника правоохранительных органов, который не дал вооружённому парню продолжать стрелять в безоружных студентов.

Сотрудник полиции Константин Калинин проявил доблесть и профессионализм. Он в одиночку обезвредил Тимура Бекмансурова, который ворвался в здание Пермского университета и начал убивать ни в чём не повинных людей.

"Это младший лейтенант полиции Константин Калинин, обезвредивший пермского подонка, который убил сегодня по крайней мере 6 человек в Пермском государственном университете. Калинин зашел в здание пермского университета, увидел вооруженного человека, который начал по нему стрелять. Младший лейтенант тоже выстрелил, ранил стрелка, затем обезвредил и оказал первую помощь. Молодец Константин Калинин! Награду ему", — написала Маргарита Симоньян в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики присоединились к словам телеведущей, отметив, что в стране появился новый герой, который безусловно заслуживает награду.

"Умница, Константин! Спасибо за спасённые жизни детей!"; "Настоящий герой!"; "Профессионал! Парень явно на своём месте находится, работая в полиции! Браво, Константин, и огромная благодарность Вам!" — писали фолловеры под постом журналистки.

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